Musina-Pushkina (Priklonskaja) Natalja Mihajlovna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1780
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Рождение ребёнка
16.03.1744
Сын: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich
Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1750
Дочь: Musina-Puškina Evdokija Ivanovna
Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Княгиня Енгалычева Марья Ивановна
Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Simanskaya N.N.
Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch
Российская Империя
Смерть
1780