Musina-Pushkina (Priklonskaja) Natalja Mihajlovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Musina-Pushkina (Priklonskaja) Natalja Mihajlovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Приклонский Михаил Иванович

Мать: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Рождение ребёнка
16.03.1744

Сын: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich

Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1750

Дочь: Musina-Puškina Evdokija Ivanovna

Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Княгиня Енгалычева Марья Ивановна

Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Simanskaya N.N.

Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

Российская Империя
Смерть
1780
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