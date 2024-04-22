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Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1710

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.03.1744

Сын: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich

Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1750

Дочь: Musina-Puškina Evdokija Ivanovna

Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Княгиня Енгалычева Марья Ивановна

Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Simanskaya N.N.

Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Российская Империя
Смерть
1799
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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