Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Рождение ребёнка
16.03.1744
Сын: Count Musin-Puškin Aleksei Ivanovich
Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1750
Дочь: Musina-Puškina Evdokija Ivanovna
Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Княгиня Енгалычева Марья Ивановна
Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Simanskaya N.N.
Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna
Российская Империя
Смерть
1799