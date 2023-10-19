Musina-Puškina (Мусина-Пушкина) Evdokija Ivanovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1750
Дата смерти23.02.1801
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1750
Рождение ребёнка
18.09.1781
Дочь: Яшвиль Варвара Александровна
Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr
Рождение ребёнка
11.03.1785
Сын: Soukhovo-Kobylin Vassily Aleksandrovich
Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сухово-Кобылин Александр Александрович
Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобылин N.N.
Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr
Похороны
23.02.1801
Смерть
23.02.1801