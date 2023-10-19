Musina-Puškina (Мусина-Пушкина) Evdokija Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Musina-Puškina (Мусина-Пушкина) Evdokija Ivanovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1750

Дата смерти

23.02.1801

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1750

Отец: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

Мать: Musina-Pushkina Natalja Mihajlovna

Рождение ребёнка
18.09.1781

Дочь: Яшвиль Варвара Александровна

Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr

Рождение ребёнка
11.03.1785

Сын: Soukhovo-Kobylin Vassily Aleksandrovich

Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сухово-Кобылин Александр Александрович

Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобылин N.N.

Отец ребёнка: Suchovo-Kobylin Aleksandr

Похороны
23.02.1801
Смерть
23.02.1801
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