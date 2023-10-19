Яшвиль (Сухово-Кобылина) Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшвиль (Сухово-Кобылина) Варвара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1781

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1781

Отец: Suchovo-Kobylin Aleksandr

Мать: Musina-Puškina (Мусина-Пушкина) Evdokija Ivanovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшвиль (Яшвиль) Павла Владимировна

Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшвиль (Яшвиль) Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Сухозанет (княжна Яшвиль) Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Гежелинская (княжна Яшвиль) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Сын: князь Яшвиль Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович

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