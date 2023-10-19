Яшвиль (Сухово-Кобылина) Варвара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1781
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1781
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшвиль (Яшвиль) Павла Владимировна
Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшвиль (Яшвиль) Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Сухозанет (княжна Яшвиль) Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Гежелинская (княжна Яшвиль) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Сын: князь Яшвиль Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Яшвиль Владимир Михайлович