князь Яшвиль Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикнязь Яшвиль Владимир Владимирович

князь Яшвиль Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Яшвиль Владимир Михайлович

Мать: Яшвиль Варвара Александровна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Уварова София Владимировна

Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Павла Владимировна

Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна

Рождение ребёнка
08.06.1857

Сын: Князь Яшвиль Николай Владимирович

Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.03.1859

Сын: Князь Яшвиль Лев Владимирович

Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор Свиты
Смерть
07.02.1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close