князь Яшвиль Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти07.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Уварова София Владимировна
Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Павла Владимировна
Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна
Рождение ребёнка
08.06.1857
Сын: Князь Яшвиль Николай Владимирович
Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.03.1859
Сын: Князь Яшвиль Лев Владимирович
Мать ребёнка: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор Свиты
Смерть
07.02.1864