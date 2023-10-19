княгиня Яшвиль (Орлова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Яшвиль (Орлова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1826

Дата смерти

1887

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Уварова София Владимировна

Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Павла Владимировна

Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
08.06.1857

Сын: Князь Яшвиль Николай Владимирович

Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
07.03.1859

Сын: Князь Яшвиль Лев Владимирович

Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович

Смерть
1887
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