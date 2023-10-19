княгиня Яшвиль (Орлова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1826
Дата смерти1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Уварова София Владимировна
Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Павла Владимировна
Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
08.06.1857
Сын: Князь Яшвиль Николай Владимирович
Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
07.03.1859
Сын: Князь Яшвиль Лев Владимирович
Отец ребёнка: Князь Яшвиль Владимир Владимирович
Смерть
1887