Уварова (княжна Яшвиль) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (княжна Яшвиль) София Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Князь Яшвиль Владимир Владимирович

Мать: Княгиня Яшвиль Анна Михайловна

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