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Уварова (княжна Яшвиль) София Владимировна
Уварова (княжна Яшвиль) София Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Женский
Отец
князь Яшвиль Владимир Владимирович
1815 г.р.
Мать
княгиня Яшвиль (Орлова) Анна Михайловна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Князь Яшвиль Владимир Владимирович
Мать:
Княгиня Яшвиль Анна Михайловна
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