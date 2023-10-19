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Яшвиль (Яшвиль) Варвара Владимировна
Яшвиль (Яшвиль) Варвара Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Яшвиль Владимир Михайлович
1764 г.р.
Мать
Яшвиль (Сухово-Кобылина) Варвара Александровна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Яшвиль Владимир Михайлович
Мать:
Яшвиль Варвара Александровна
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