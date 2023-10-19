Гежелинская (княжна Яшвиль) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гежелинская (княжна Яшвиль) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1892

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Яшвиль Владимир Михайлович

Мать: Яшвиль Варвара Александровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ermolova Maria Grigoryevna

Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович

Рождение ребёнка
17.09.1828

Дочь: Муравьева Sofia Grigorievna

Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зарина Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Muravyova Helena Grigorievna

Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Izvolsky Evdokia Grigoryevna

Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович

Рождение ребёнка
03.12.1835

Дочь: Гежелинская Ekaterina Grigorievna

Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.04.1837

Сын: Гежелинский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович

Смерть
1892
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