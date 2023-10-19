Гежелинская (княжна Яшвиль) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ermolova Maria Grigoryevna
Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович
Рождение ребёнка
17.09.1828
Дочь: Муравьева Sofia Grigorievna
Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зарина Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Muravyova Helena Grigorievna
Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Izvolsky Evdokia Grigoryevna
Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович
Рождение ребёнка
03.12.1835
Дочь: Гежелинская Ekaterina Grigorievna
Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович
Рождение ребёнка
04.04.1837
Сын: Гежелинский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Гежелинский Григорий Федорович
Смерть
1892