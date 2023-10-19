Гежелинский Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти06.04.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ermolova Maria Grigoryevna
Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна
Рождение ребёнка
17.09.1828
Дочь: Муравьева Sofia Grigorievna
Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Зарина Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Muravyova Helena Grigorievna
Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Izvolsky Evdokia Grigoryevna
Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна
Рождение ребёнка
03.12.1835
Дочь: Гежелинская Ekaterina Grigorievna
Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна
Рождение ребёнка
04.04.1837
Сын: Гежелинский Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
вице-губернатор
Смерть
06.04.1859