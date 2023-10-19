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Гежелинский Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

06.04.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ermolova Maria Grigoryevna

Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна

Рождение ребёнка
17.09.1828

Дочь: Муравьева Sofia Grigorievna

Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Зарина Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Muravyova Helena Grigorievna

Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Izvolsky Evdokia Grigoryevna

Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна

Рождение ребёнка
03.12.1835

Дочь: Гежелинская Ekaterina Grigorievna

Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна

Рождение ребёнка
04.04.1837

Сын: Гежелинский Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Гежелинская Мария Владимировна

Работа или профессия
Неизвестно
вице-губернатор
Смерть
06.04.1859
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