княгиня Енгалычева (Мусина-Пушкина) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Енгалычева (Мусина-Пушкина) Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Musin-Puškin Ivan Yakovlévitch

Мать: Musina-Pushkina (Priklonskaja) Natalja Mihajlovna

Рождение ребёнка
1784

Сын: князь Енгалычев Иван Александрович

Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1785

Сын: князь Енгалычев Андрей Александрович

Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: князь Енгалычев Николай Александрович

Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (княжна Енгалычева) Наталья Александровна

Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович

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