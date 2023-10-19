княгиня Енгалычева (Мусина-Пушкина) Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1784
Сын: князь Енгалычев Иван Александрович
Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1785
Сын: князь Енгалычев Андрей Александрович
Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1787
Сын: князь Енгалычев Николай Александрович
Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (княжна Енгалычева) Наталья Александровна
Отец ребёнка: князь Енгалычев Александр Иванович