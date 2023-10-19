князь Енгалычев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти28.02.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
23.11.1820
Сын: Князь Енгалычев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1836
Сын: Князь Енгалычев Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.02.1861