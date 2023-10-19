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князь Енгалычев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

28.02.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Князь Енгалычев Александр Иванович

Мать: Княгиня Енгалычева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1820

Сын: Князь Енгалычев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1836

Сын: Князь Енгалычев Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.02.1861
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