князь Енгалычев Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1820
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1820
Отец: Князь Енгалычев Николай Александрович
Рождение ребёнка
11.05.1851
Дочь: Княгиня Звенигородская Анна Андреевна
Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Енгалычев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна
Бракосочетание
25.08.1854
Рождение ребёнка
1857
Сын: Князь Енгалычев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна
Смерть
1884