князь Енгалычев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикнязь Енгалычев Андрей Николаевич

князь Енгалычев Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1820

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1820

Отец: Князь Енгалычев Николай Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1851

Дочь: Княгиня Звенигородская Анна Андреевна

Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Енгалычев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна

Бракосочетание
25.08.1854

Жена: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Князь Енгалычев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Княгиня Енгалычева Софья Ивановна

Смерть
1884
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close