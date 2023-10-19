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Енгалычев Николай Андреевич
Енгалычев Николай Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1853
Пол
Мужской
Отец
князь Енгалычев Андрей Николаевич
1820 г.р.
Мать
княгиня Енгалычева (Стрешнева) Софья Ивановна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец:
Князь Енгалычев Андрей Николаевич
Мать:
Княгиня Енгалычева Софья Ивановна
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