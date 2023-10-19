княгиня Енгалычева (Стрешнева) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1830
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.05.1851
Дочь: Княгиня Звенигородская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Енгалычев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич
Бракосочетание
25.08.1854
Рождение ребёнка
1857
Сын: Князь Енгалычев Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877