княгиня Енгалычева (Стрешнева) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Енгалычева (Стрешнева) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1830

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1851

Дочь: Княгиня Звенигородская Анна Андреевна

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Енгалычев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич

Бракосочетание
25.08.1854

Муж: Князь Енгалычев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Князь Енгалычев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Андрей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1877
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