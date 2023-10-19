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князь Енгалычев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

06.09.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Князь Енгалычев Александр Иванович

Мать: Княгиня Енгалычева Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Звенигородская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна

Бракосочетание
22.07.1812

Жена: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Yengalychev Nikolay Ivanovich

Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна

Тамбовская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Елагина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна

Смерть
06.09.1845
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