князь Енгалычев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти06.09.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Звенигородская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна
Бракосочетание
22.07.1812
Рождение ребёнка
18.11.1818
Сын: Yengalychev Nikolay Ivanovich
Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна
Тамбовская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Елагина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русинова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна
Смерть
06.09.1845