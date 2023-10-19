Елагина (Енгалычева) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елагина (Енгалычева) Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Князь Енгалычев Иван Александрович

Мать: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сатина Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Елагин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахманинова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Елагин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Елагин Алексей Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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