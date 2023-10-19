Елагина (Енгалычева) Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сатина Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Елагин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахманинова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Елагин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Елагин Алексей Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно