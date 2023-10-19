Engalychev (Гагарина) Mariya Ivanovna Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Engalychev (Гагарина) Mariya Ivanovna Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1790

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Звенигородская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович

Бракосочетание
22.07.1812

Муж: Князь Енгалычев Иван Александрович

Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Yengalychev Nikolay Ivanovich

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович

Тамбовская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Елагина Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русинова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович

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