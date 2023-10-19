Engalychev (Гагарина) Mariya Ivanovna Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Звенигородская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович
Бракосочетание
22.07.1812
Рождение ребёнка
18.11.1818
Сын: Yengalychev Nikolay Ivanovich
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович
Тамбовская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Елагина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русинова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Князь Енгалычев Иван Александрович