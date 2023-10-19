Yengalychev Nikolay Ivanovich
Место рожденияТамбовская Губерния Российская Империя
Дата рождения18.11.1818
Дата смерти12.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1818
Тамбовская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
19.08.1864
Сын: Yengalychev Pavel Nikolayevich
Мать ребёнка: Yengalychev Nadezhda Pavlovna
Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.09.1865
Сын: Yengalychev Nikolai Nikolaevich
Мать ребёнка: Yengalychev Nadezhda Pavlovna
Тамбовская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.03.1898
Усадьба Бедишево
Усадьба Бедишево