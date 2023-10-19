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Yengalychev Nikolay Ivanovich

Место рождения

Тамбовская Губерния Российская Империя

Дата рождения

18.11.1818

Дата смерти

12.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1818

Отец: Князь Енгалычев Иван Александрович

Мать: Engalychev Mariya Ivanovna Ивановна

Тамбовская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1863

Жена: Yengalychev Nadezhda Pavlovna

Рождение ребёнка
19.08.1864

Сын: Yengalychev Pavel Nikolayevich

Мать ребёнка: Yengalychev Nadezhda Pavlovna

Бегишево, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
24.09.1865

Сын: Yengalychev Nikolai Nikolaevich

Мать ребёнка: Yengalychev Nadezhda Pavlovna

Тамбовская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.03.1898
Усадьба Бедишево
Усадьба Бедишево
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