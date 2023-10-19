Елагин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти19.12.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сатина Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Елагина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахманинова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Елагина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Елагина Варвара Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр
Смерть
19.12.1871
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Куньи-Липяги, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область