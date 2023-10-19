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Елагин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

19.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сатина Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Елагина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахманинова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Елагина Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Елагина Варвара Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр
Смерть
19.12.1871
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Куньи-Липяги, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
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