деревня Куньи-Липяги, деревня Куньи-Липяги, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Куньи-Липяги

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
58Куньи Липяги (Успенское), с. каз. и вл.при прудах.3940100528498Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базар. Заводов конных 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Куньи Липяги с дер. Озерками и примыкающия к имению пустопорожния земли102Кн. П. Н. Кугушев1662833
С. Куньи Липяги134Авд. Пав. Глинка1181423

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Куньевская волость
100. Куньи Липяги, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 170, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, лавка, постоялый двор, базар Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Куньевская волость
село Куньи Липяги«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.3918

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Куньевская волость
село Куньи-Липяги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
78404Куньи-Липягидеревня52°33'40°59'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Новосельцевский сельсовет
68640462141д Куньи-Липягидеревня
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