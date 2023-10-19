Приклонский Богдан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Бракосочетание
20.09.1760
Рождение ребёнка
1770
Сын: Приклонский Андрей Богданович
Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приклонская Екатерина Богдановна
Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Александра Богдановна
Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приклонский Димитрий Богданович
Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приклонский Николай Богданович
Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приклонский Михаил Богданович
Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1773