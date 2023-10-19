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Приклонский Богдан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Приклонский Михаил Иванович

Мать: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Бракосочетание
20.09.1760

Жена: Приклонская Федосья Матвеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Приклонский Андрей Богданович

Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приклонская Екатерина Богдановна

Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Александра Богдановна

Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приклонский Димитрий Богданович

Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приклонский Николай Богданович

Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приклонский Михаил Богданович

Мать ребёнка: Приклонская Федосья Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1773
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