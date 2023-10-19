Приклонская (Нестерова) Федосья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приклонская (Нестерова) Федосья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

10.03.1793

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.09.1760

Муж: Приклонский Богдан Михайлович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Приклонский Андрей Богданович

Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приклонская Екатерина Богдановна

Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Александра Богдановна

Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приклонский Димитрий Богданович

Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приклонский Николай Богданович

Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приклонский Михаил Богданович

Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.03.1793
Похороны
Неизвестно
Усадьба Приклонских
Усадьба Приклонских
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