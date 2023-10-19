Приклонская (Нестерова) Федосья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти10.03.1793
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.09.1760
Рождение ребёнка
1770
Сын: Приклонский Андрей Богданович
Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приклонская Екатерина Богдановна
Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Александра Богдановна
Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приклонский Димитрий Богданович
Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приклонский Николай Богданович
Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приклонский Михаил Богданович
Отец ребёнка: Приклонский Богдан Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.03.1793
Похороны
Неизвестно
Усадьба Приклонских
Усадьба Приклонских