Колычев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1621
Дата смерти1713
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1621
Бракосочетание
1657
Жена: Колычева Анна Степановна
Рождение ребёнка
1658
Сын: Колычев Иван Больший Иванович
Мать ребёнка: Колычева Анна Степановна
Бракосочетание
1665
Рождение ребёнка
1666
Сын: Колычев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1668
Сын: Колычев Иван Меньший Иванович
Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1670
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1672
Дочь: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1674
Дочь: Неронова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1713