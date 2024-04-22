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Колычев Иван Михайлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1621

Дата смерти

1713

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1621

Отец: Колычев Михаил Дмитриевич

Мать: Колычева Анна Неустроевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1657

Жена: Колычева Анна Степановна

Рождение ребёнка
1658

Сын: Колычев Иван Больший Иванович

Мать ребёнка: Колычева Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1665

Жена: Колычева Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
1666

Сын: Колычев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1668

Сын: Колычев Иван Меньший Иванович

Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1670

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1672

Дочь: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1674

Дочь: Неронова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1713
Москва, город федерального значения Москва
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