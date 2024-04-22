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Колычев Михаил Дмитриевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

После 1600

Дата смерти

1656

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1600

Отец: Колычев Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1621

Сын: Колычев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Колычева Анна Неустроевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1640

Дочь: Траханиотова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Колычева Анна Неустроевна

Царство Русское
Рождение ребёнка
До 1640

Сын: Колычев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Колычева Анна Неустроевна

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1656
Царство Русское
Царство Русское
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