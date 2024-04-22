Колычев Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1600
Дата смерти1656
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1600
Отец: Колычев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1621
Мать ребёнка: Колычева Анна Неустроевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1640
Дочь: Траханиотова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Колычева Анна Неустроевна
Царство Русское
Рождение ребёнка
До 1640
Сын: Колычев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Колычева Анна Неустроевна
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
воевода
Смерть
1656
Царство Русское
Царство Русское