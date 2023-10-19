Траханиотова (Колычева) Мария Михайловна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1640
Дата смертиПосле 1680
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1640
Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1650
Сын: Траханиотов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Траханиотов Александр Иванович
Рождение ребёнка
После 1650
Сын: Траханиотов Роман Александрович
Отец ребёнка: Траханиотов Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1680