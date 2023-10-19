Траханиотова (Колычева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траханиотова (Колычева) Мария Михайловна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1640

Дата смерти

После 1680

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1640

Отец: Колычев Михаил Дмитриевич

Мать: Колычева Анна Неустроевна

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1650

Сын: Траханиотов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Траханиотов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1650

Сын: Траханиотов Роман Александрович

Отец ребёнка: Траханиотов Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1680
Москва, город федерального значения Москва
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