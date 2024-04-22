Траханиотов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТраханиотов Александр Иванович

Траханиотов Александр Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1631

Дата смерти

1694

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1631

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1650

Сын: Траханиотов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Траханиотова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1650

Сын: Траханиотов Роман Александрович

Мать ребёнка: Траханиотова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1694
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close