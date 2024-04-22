Траханиотов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1631
Дата смерти1694
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1631
Рождение ребёнка
После 1650
Сын: Траханиотов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Траханиотова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
После 1650
Сын: Траханиотов Роман Александрович
Мать ребёнка: Траханиотова Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1694