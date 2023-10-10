Траханиотов Пётр Александрович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1650
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1650
Бракосочетание
После 1698
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Батурина Аксинья Петровна
Мать ребёнка: Траханиотова Степанида Яковлевна
Владимирский Уезд Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1722
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя