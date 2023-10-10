Траханиотов Пётр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траханиотов Пётр Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1650

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1650

Отец: Траханиотов Александр Иванович

Мать: Траханиотова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1698

Жена: Траханиотова Степанида Яковлевна

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Батурина Аксинья Петровна

Мать ребёнка: Траханиотова Степанида Яковлевна

Владимирский Уезд Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1722
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя
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