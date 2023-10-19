Батурина (Траханиотова) Аксинья Петровна
Место рожденияВладимирский Уезд Царство Русское
Дата рождения1703
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Владимирский Уезд Царство Русское
Бракосочетание
11.06.1722
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.01.1735
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Батурин Иван Григорьевич
Владимирская Провинция Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князь Львов Николай Никитич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1764
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя