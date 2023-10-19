Батурина (Траханиотова) Аксинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батурина (Траханиотова) Аксинья Петровна

Место рождения

Владимирский Уезд Царство Русское

Дата рождения

1703

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Траханиотов Пётр Александрович

Мать: Траханиотова Степанида Яковлевна

Владимирский Уезд Царство Русское
Бракосочетание
11.06.1722

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.01.1735

Муж: Батурин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Батурин Иван Григорьевич

Владимирская Провинция Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кн. Львов Яков Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князь Львов Николай Никитич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1764
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя
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