Траханиотова (Владыкина) Степанида Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1670
Дата смертиПосле 1725
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670
Бракосочетание
После 1698
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Батурина Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Траханиотов Пётр Александрович
Владимирский Уезд Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1725
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя