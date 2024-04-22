Траханиотова (Владыкина) Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Траханиотова (Владыкина) Степанида Яковлевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1670

Дата смерти

После 1725

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1698

Муж: Траханиотов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Батурина Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Траханиотов Пётр Александрович

Владимирский Уезд Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1725
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя
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