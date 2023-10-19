Батурин Иван Григорьевич
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1695
Дата смертиПосле 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.01.1735
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Батурина Аксинья Петровна
Владимирская Провинция Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1755
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя