Батурин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатурин Иван Григорьевич

Батурин Иван Григорьевич

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1695

Дата смерти

После 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1703 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Бракосочетание
08.01.1735

Жена: Батурина Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Батурина Аксинья Петровна

Владимирская Провинция Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
После 1755
Владимирская Провинция Российская Империя
Владимирская Провинция Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close