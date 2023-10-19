князь Львов Николай Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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князь Львов Николай Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1703 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Батурина (Траханиотова) Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: князь Львов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна

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