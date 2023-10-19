князь Львов Николай Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: князь Львов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна