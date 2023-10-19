князь Львов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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князь Львов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князь Львов Николай Никитич

Мать: Кн. Львова Елизавета Артемьевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Львов Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1806

Сын: Львов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Львов Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Львов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна

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