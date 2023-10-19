князь Львов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1806
Сын: Львов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Львов Пётр Сергеевич
Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белиметьева Пелагея Андреевна