Белиметьева (Белиметьева) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1806
Сын: Львов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1808
Сын: Львов Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
дворовая девица из крепостных