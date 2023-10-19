Белиметьева (Белиметьева) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белиметьева (Белиметьева) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Львов Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1806

Сын: Львов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1808

Сын: Львов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Львов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князь Львов Сергей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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