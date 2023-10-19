кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна

кн. Львова (Обухова) Елизавета Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князь Львов Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князь Львов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Князь Львов Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князь Львов Николай Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1757
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