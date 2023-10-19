Колычева (Секирина) Анна Неустроевна
Место рожденияРязанский Уезд Царство Русское
Дата рожденияПосле 1610
Дата смертиПосле 1660
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1610
Отец: Секирин Неустрой Андреевич
Рязанский Уезд Царство Русское
Рождение ребёнка
1621
Отец ребёнка: Колычев Михаил Дмитриевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1640
Дочь: Траханиотова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Колычев Михаил Дмитриевич
Царство Русское
Рождение ребёнка
До 1640
Сын: Колычев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Колычев Михаил Дмитриевич
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1660
Царство Русское
Царство Русское