Колычева (Секирина) Анна Неустроевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Секирина) Анна Неустроевна

Место рождения

Рязанский Уезд Царство Русское

Дата рождения

После 1610

Дата смерти

После 1660

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1610

Отец: Секирин Неустрой Андреевич

Мать: не указана

Рязанский Уезд Царство Русское
Рождение ребёнка
1621

Сын: Колычев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Колычев Михаил Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
После 1640

Дочь: Траханиотова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Колычев Михаил Дмитриевич

Царство Русское
Рождение ребёнка
До 1640

Сын: Колычев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Колычев Михаил Дмитриевич

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1660
Царство Русское
Царство Русское
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