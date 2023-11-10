Колычев Иван Меньший Иванович
Место рождения
Дата рождения1668
Дата смерти26.03.1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668
Рождение ребёнка
После 1700
Сын: Колычев Александр Иванович
Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
После 1705
Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
После 1705
Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
После 1710
Дочь: Ляпунова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна
Рождение ребёнка
После 1720
Дочь: Бестужева-Рюмина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Колычева Дарья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.03.1748
Российская Империя
Российская Империя