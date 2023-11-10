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Колычев Иван Меньший Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1668

Дата смерти

26.03.1748

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668

Отец: Колычев Иван Михайлович

Мать: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1700

Сын: Колычев Александр Иванович

Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1705

Сын: Колычев Иван Иванович

Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1705

Сын: Колычев Николай Иванович

Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1710

Дочь: Ляпунова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Колычева Ксения Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1720

Дочь: Бестужева-Рюмина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Колычева Дарья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.03.1748
Российская Империя
Российская Империя
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