Колычева (Колычева) Дарья Ивановна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1700
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1720
Дочь: Бестужева-Рюмина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1750
Российская Империя
Российская Империя