Колычева (Кутузова) Ксения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолычева (Кутузова) Ксения Семёновна

Колычева (Кутузова) Ксения Семёновна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1670

Дата смерти

До 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
После 1700

Сын: Колычев Александр Иванович

Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1705

Сын: Колычев Иван Иванович

Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1705

Сын: Колычев Николай Иванович

Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1710

Дочь: Ляпунова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1715
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close