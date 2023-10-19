Колычева (Кутузова) Ксения Семёновна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1670
Дата смертиДо 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1700
Сын: Колычев Александр Иванович
Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович
Рождение ребёнка
После 1705
Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович
Рождение ребёнка
После 1705
Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович
Рождение ребёнка
После 1710
Дочь: Ляпунова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колычев Иван Меньший Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1715