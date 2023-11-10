Колычев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1705
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1705
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колычев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Глазунова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна
Рождение ребёнка
После 1750
Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1776
Российская Империя
Российская Империя