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Колычев Николай Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1705

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1705

Отец: Колычев Иван Меньший Иванович

Мать: Колычева Ксения Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1745

Сын: Колычев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колычев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Глазунова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Колычев Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Колычева Клеопатра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1776
Российская Империя
Российская Империя
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