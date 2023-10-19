Колычева (Колычева) Клеопатра Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Колычева) Клеопатра Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1774

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Колычев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1749

Сын: Колычев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Глазунова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1750

Сын: Колычев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1774
Российская Империя
Российская Империя
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