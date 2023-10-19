Колычева (Колычева) Клеопатра Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колычев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Глазунова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович
Рождение ребёнка
После 1750
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович
Рождение ребёнка
После 1750
Отец ребёнка: Колычев Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1774
Российская Империя
Российская Империя