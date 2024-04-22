Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1750
Дата смертиПосле 1780
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1750
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Глазунов Павел Александрович
Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Глазунов Николай Александрович
Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1780
Российская Империя
Российская Империя