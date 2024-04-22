Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазунова (Колычева) Елизавета Николаевна

Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1750

Дата смерти

После 1780

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1750

Отец: Колычев Николай Иванович

Мать: Колычева Клеопатра Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Глазунов Павел Александрович

Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Глазунов Николай Александрович

Отец ребёнка: Глазунов Александр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1780
Российская Империя
Российская Империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close