Глазунов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазунов Александр Иванович

Глазунов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан.
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Глазунова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Глазунова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Глазунов Павел Александрович

Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Глазунова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Глазунов Николай Александрович

Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.