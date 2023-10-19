Глазунов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан.
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Глазунова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Глазунова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Глазунов Павел Александрович
Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Глазунова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Глазунов Николай Александрович
Мать ребёнка: Глазунова (Колычева) Елизавета Николаевна