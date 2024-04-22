Колычева (Долгорукова) Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Долгорукова) Мавра Григорьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1635

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1665

Муж: Колычев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1666

Сын: Колычев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1668

Сын: Колычев Иван Меньший Иванович

Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1670

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1672

Дочь: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna

Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1674

Дочь: Неронова Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1715
Москва, город федерального значения Москва
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