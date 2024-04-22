Колычева (Долгорукова) Мавра Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Бракосочетание
1665
Рождение ребёнка
1666
Сын: Колычев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1668
Сын: Колычев Иван Меньший Иванович
Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1670
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1672
Дочь: Priklonskaya Ekaterina Ivanovna
Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1674
Дочь: Неронова Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Колычев Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1715