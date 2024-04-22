Колычев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычев Григорий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1666

Дата смерти

1714

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Колычев Иван Михайлович

Мать: Колычева Мавра Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1690

Сын: Колычев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Колычева Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1690

Сын: Колычев Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Колычева Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1714
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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