Колычев Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1666
Дата смерти1714
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Рождение ребёнка
После 1690
Сын: Колычев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Колычева Софья Васильевна
Рождение ребёнка
После 1690
Сын: Колычев Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Колычева Софья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1714
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург