Колычева (Сонцова-Засекина) Софья Васильевна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1670
Дата смерти1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1690
Сын: Колычев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Колычев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
После 1690
Сын: Колычев Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Колычев Григорий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1722
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург