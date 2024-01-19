Колычев Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияПосле 1690
Дата смерти03.02.1772
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1690
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Брюс Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1732
Дочь: Юшкова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
После 1742
Сын: Колычев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
03.02.1772