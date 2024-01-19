Колычев Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычев Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1690

Дата смерти

03.02.1772

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1690

Отец: Колычев Григорий Иванович

Мать: Колычева Софья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Брюс Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1732

Дочь: Юшкова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1742

Сын: Колычев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1745

Сын: Колычев Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
03.02.1772
Москва, город федерального значения Москва
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