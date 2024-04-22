Колычева (Усова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1700
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Брюс Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
06.10.1732
Дочь: Юшкова Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1742
Сын: Колычев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1785