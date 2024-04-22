Колычева (Усова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Усова) Мария Ивановна

Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

После 1700

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Брюс Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1732

Дочь: Юшкова Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1742

Сын: Колычев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1745

Сын: Колычев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1785
Москва, город федерального значения Москва
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