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Колычев Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1745

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Колычев Фёдор Григорьевич

Мать: Колычева Мария Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1780

Сын: Колычев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1780

Сын: Колычев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Колычев Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1787

Сын: Колычев Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1791
Москва, город федерального значения Москва
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