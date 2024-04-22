Колычев Фёдор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Колычев Фёдор Григорьевич
Мать: Колычева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колычев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колычев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
После 1782
Сын: Колычев Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Колычева Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
1791