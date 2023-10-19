Колычева (Княжна Долгорукова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычева (Княжна Долгорукова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Рождение ребёнка
1780

Сын: Колычев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1780

Сын: Колычев Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1782

Сын: Колычев Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1787

Сын: Колычев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1790
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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