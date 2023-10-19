Колычева (Княжна Долгорукова) Прасковья Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колычев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Колычев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
После 1782
Сын: Колычев Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Колычев Фёдор Фёдорович
Смерть
После 1790
Похороны
Неизвестно